VIDÉO - Tout l'amour de la Creuse dans le conte musical du groupe creusois Fromage et Dessert

Le groupe creusois Fromage et Dessert frappe à nouveau avec la vidéo "La Légende de Saint-Pardoux et de Saint-Loup", un conte musical savoureux écrit uniquement avec le noms de communes creusoises.

Le duo se produit régulièrement sur les scènes du département. Les deux compères chantent, jouent la comédie et mettent à l'honneur la Creuse. "Ce conte on l'a fait deux fois en concert, ça a super bien marché, donc on s'est dit faisons une petite vidéo" explique Erwann, le conteur.

Hommage à la Creuse

Erwann campe le personnage de Lucien Fromage. Laurent, lui, se met dans la peau d'Henry Dessert pendant les concerts. Les deux amis ont grandi ensemble à Ars. Avec Fromage et Dessert, ils ont créé un univers musical, humoristique et rural. "Lucien Fromage et Henry Dessert ce sont deux gars du cru qui vivent paisiblement à la campagne, qui cultivent leurs petits légumes et puis qui font de la musique, parce qu'ils aiment bien ça" raconte Erwann. Fromage et dessert utilise le décorum campagnard traditionnel : mazagrans, napperons, bottes, velours côtelés et veste de chasse et sont souvent comparés aux Bodin’s, aux Deschiens… et même parfois à Groland !