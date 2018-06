Montpellier, France

Ils s'appellent Azraël, Ajabu et Aywa. Un mâle et deux femelles. Ces trois bébés guépards sont nés le 14 mai dernier, après 91 jours de gestation au zoo du Lunaret à Montpellier. Ils pesaient 450 grammes chacun à la naissance. La maman Sanné, 4 ans se porte bien. Selon le vétérinaire du zoo, les bébés sont tellement bien nourris qu'ils pèsent déjà le poids de bébé de deux mois et demi (presque 3 kilos), alors qu'ils ont un peu plus d'un mois.

Naissance exceptionnelle, dispositif exceptionnel

Cette triple naissance est une victoire pour les vétérinaires, l'aboutissement d'un travail débuté il y 6 ans. Pour en arriver là, le zoo a construit 8 enclos qui servent à faciliter la reproduction des guépards.

Par la suite, il a fallu faire venir des animaux, souvent en provenance de zoo étrangers. Sanné, la maman, est originaire d'un zoo aux Pays-Bas. Twist, le papa, vient du Safari de Peaugres, en Ardèche.

"C'est tout un cheminement : il faut _échanger des animaux avec des zoo partenaires_, donc les réserver, explique, dans un sourire David Gomis, le directeur technique du zoo. Après c'est des essais-erreurs pour présenter le bon mâle à la bonne femelle. On a eu des échecs depuis 2016, c'est pour ça que nous sommes ravies d'avoir eu cette portée, on espère la première d'une longue série."

Protéger une espèce en danger

Ce dispositif de coopération internationale vise à permettre la reproduction et la conservation des guépards, une espèce particulièrement vulnérable dans la nature comme en captivité. Le taux de mortalité des bébés est très élevé : entre 10 et 20%, et son milieu de vie s'est beaucoup dégradé au court du XXème siècle. Il ne resterait que 7000 guépards dans la nature aujourd'hui.

Avec cette naissance, le personne du zoo est confiant : "On leur a donné un nom qui commence par A pour les _différencier de la prochaine portée_, qui commencera par B. On espère aller comme ça au moins jusqu'à la fin de l'alphabet", s'enthousiasme Baptiste Chenet, l'un des vétérinaires.

Quand ils seront un peu plus grands, les trois guépards devraient d'ailleurs intégrer le dispositif à Montpellier ou être envoyés dans l'un des zoo partenaires.

En attendant, ces petites boules de poils sont à découvrir dès à présent au zoo, l'entrée est gratuite.