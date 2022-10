VIDEO - Trois chatons sauvés d'une mort certaine au centre de tri de Dijon Valmy

L'histoire est relatée sur les réseaux sociaux par ID'EES 21 . En voici le récit.

"Aujourd’hui on vous raconte une belle histoire, celle de Lou , Tchip et Tino, trois chatons sauvés d’une mort certaine par les employés de ID’EES 21 et de SUEZ France du centre de tri de Dijon Valmy.

Ces trois adorables chatons ont été retrouvés dans un tas de déchets destiné au tri__, sans que l’on sache comment ils ont pu atterrir dans cet endroit. Heureusement, leurs miaulements ont attiré l’attention des employés qui ont pu leur porter secours avant qu’ils n’aient eu le temps de se blesser ou pire…

Ensemble, les équipes ont donc décidé de prendre en charge les chatons afin de les sauver, en commençant par trouver des kits biberons afin de pouvoir les nourrir et qu’ils puissent rapidement reprendre des forces !

Ils ont ensuite tous été recueillis par des salariés du centre de tri, dont le conducteur d’engin qui a entendu les miaulements en premier !

Comme vous pouvez le constater sur les photos et vidéos, ils sont maintenant en pleine forme et ont tous trouvé un foyer chaleureux

Quelle chance pour nos chatons d’avoir été recueillis par cette super équipe ! Bravo à eux pour leur mobilisation !"

Bravo effectivement à toute l'équipe pour ce geste qui fait chaud au cœur au milieu d'une actualité pour le moins morose!