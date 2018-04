Grenoble, France

"Ici, c'est Grenoble". Le ton est donné dès les premières secondes de la vidéo par Lorenzo, Ulysse et Gabriel (accompagnés aussi par Félix : ça donne "The FLUG", le nom du groupe). Ces trois jeunes lycéens grenoblois ont trouvé très vite leur inspiration en Grenoble, la ville dans laquelle ils habitent. Mardi, ils ont publié sur Youtube une chanson qui raconte leur vision de la capitale des Alpes, s'en amuse aussi un peu.

→ Le clip de "Ici c'est Grenoble"

Moment de détente après les examens blancs

Les trois jeunes ont composé et écrit les paroles de cette chanson après avoir passé leurs examens blancs. C'est Lorenzo, qui fait beaucoup de musique, qui a eu l'idée de composer plusieurs instrumentales et les a proposées à ses amis. Le clip a lui été tourné sur les pentes du fort de la Bastille.

"Entre nous, on critique souvent la ville [de Grenoble], mais au fond on l'aime beaucoup"

"Entre nous, on critique souvent la ville, mais au fond on l'aime beaucoup" explique Ulysse qui considère la chanson comme une sorte d'hommage à Grenoble. Tous sont d'ailleurs fans de l'équipe de foot, le GF 38. Place Victor Hugo, Villeneuve, Pathé Chavant, place Grenette, Arlequin, Caserne de Bonne, Saint-Bruno et Louise Michel : ces coins de Grenoble sont présents. "Il y a un certain second degré, on a fait ça pour rigoler, mais on dit les choses qui nous représentent" raconte le jeune homme.

Bientôt une autre chanson ?

Une autre chanson, bientôt ? "Pourquoi pas, si ça plait aux gens" s'interrogent Ulysse et Gabriel. "Sur le Bac ? Ca parle à tout le monde. On peut aussi faire quelque chose sur la Coupe du monde qui arrive, le foot, ça rassemble beaucoup de gens". De là à oublier de réviser le Bac qui arrive bientôt pour ces élèves de terminale ? "Non au contraire, ça nous permet de nous détendre, de faire un peu autre chose. Ça ira pour le Bac !"

Ils s'attendaient à quelques vues sur Youtube, mais mercredi soir, la vidéo avait déjà dépassé les 800 vues, 24 heures après la mise en ligne.