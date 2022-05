VIDÉO - Un architecte havrais a besoin de votes pour lancer sa version Lego® de la tour de l'hôtel de ville

Un architecte havrais a reproduit en version Lego® la tour de l'hôtel de ville du Havre. Son prototype est visible sur la plateforme en ligne "Lego® Ideas". Maxime Brunel a besoin du vote des Havrais et Havraises pour développer son projet pour peut-être, un jour, le commercialiser.

Un architecte havrais, Maxime Brunel, vient de se lancer dans la construction d'une reproduction en Lego® de la tour carrée de l'hôtel de ville du Havre. Il a commencé début mars. Maxime construit petit à petit, pour les Havrais et Havraises, sa réplique en Lego®, on peut suivre l'évolution du montage car le prototype est installé dans la vitrine de l'agence d'architecture où il travaille et qui se trouve pile en face de la mairie.

La vitrine est remplie de gobelets en plastique eux-mêmes plein à ras bord de Lego®. Rien que pour la tour, il faut plus de 13.800 pièces : "Il y a eu un gros travail où on a dû réunir toutes les pièces", raconte Maxime Brunel. "Ça permet de mettre en valeur une architecture qu'aujourd'hui les Havrais ne voient plus forcément, je suis un petit peu chauvin mais je suis très fier de l'architecture havraise !"

2.000 euros de budget

Maxime Brunel, architecte pour l'agence GOarchi au Havre, s'est appliqué à reproduire chaque détail, même les goélands, emblématiques de la mairie du Havre. Ce passionné de Lego® sur le tard rêve d'aller plus loin : le prototype de sa création est en ligne sur la plateforme "Lego®-Ideas". Si la tour récolte plus de 1.000 votes, l'architecte pourra présenter son projet aux patrons de Lego®, et envisager peut-être, un jour, une éventuelle commercialisation.

Pour l'heure, sa version n'est pas commercialisable en l'état car elle coûte trop cher : 2.000 euros de budget au total pour près de 14.000 pièces commandées chez tous les revendeurs possibles et notamment au Canada pour l'horloge emblématique de la tour. Mais si le projet séduit les patrons de Lego®, Maxime pourrait réfléchir à une version plus petite et plus abordable.

Maxime Brunel n'est pas un enfant du Lego®, il s'y est mis à l'âge adulte en construisant entre autres la version Lego® du Colisée de Rome. Il s'en est servi pour décorer la vitrine de son agence et c'est là que son patron lui a lancé le défi de construire un monument havrais. Pas besoin de chercher loin, l'agence donne sur la place de l'hôtel de ville, la tour carrée est toute indiquée : "On s'est concentré sur la tour pour ne pas avoir un nombre de pièces pharaonique !"

Des goélands géants

L'architecte a conçu une structure très solide et il n'a plus qu'à ajouter les éléments ornementaux pour représenter la façade si caractéristique de la tour. Pour savoir combien de pièces allaient être nécessaires, il a réalisé une modélisation sur le logiciel Lego®.

Pour créer son prototype, il a un peu tâtonné au début, il fallait trouver la bonne dimension pour recréer la tour : "Il était hors de question pour moi de faire une maquette complètement plate !" Parmi les idées de génie, il y a le petit personnage au chapeau haut de forme et queue de pie qui représente Auguste Perret... Et les goélands ! Seul problème : ils ne sont pas à l'échelle du bâtiment et sont un peu trop gros mais "impossible de ne pas mettre de goélands", conclut Maxime en souriant.