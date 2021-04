VIDEO : un aveyronnais fait le buzz grâce à ses talents de bouliste

Influenceur pétanque. Ce terme existe et il colle parfaitement à la peau de Tanguy Penin. Le jeune aveyronnais de 21 ans, originaire de Millau fait le buzz sur les réseaux sociaux. Vrai passionné de pétanque, il partage ses exploits et ça marche ! Sa dernière vidéo a atteint les cinq millions de vues sur Facebook et six millions sur TikTok.

19 carreaux sur 20 !

L'Equipe 21 a relayé la vidéo du jeune homme il y a quelques jours sur sa page officielle. Un bon coup de pouce mérité après dix-neuf carreaux sur vingt avec une vitesse d’exécution assez incroyable.

D'autres prouesses de notre bouliste aveyronnais sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Tanguy Penin, Instagram et Facebook.