Vidéo : un bac à chaînes, un petit bateau pour traverser la Sarthe près du Mans

Le bac à chaînes a été installé en novembre dernier entre les communes de St-Pavace et St-Saturnin pour traverser la Sarthe près du Mans. Ce mode de transport est gratuit et il est très facile à utiliser. Nous avons testé pour vous. Démonstration en vidéo.

Saint-Pavace, France

VIDEO : Le bac à chaînes est très facile à utiliser. En ce début du mois de mai, les promeneurs sont nombreux à le prendre. Nous avons testé pour vous ce mode de transport entièrement gratuit.

"Il suffit juste de tirer la chaîne"

Marie, qui est venue avec deux de ses amies, nous fait la démonstration. "Il suffit juste de tirer la chaîne pour amener le bateau, près du bord de la rive. Ensuite, on peut monter sur le bateau, où plutôt sur le petit bac. Puis on va de l'autre côté du bac, et on tire l'autre chaîne pour aller de l'autre côté de la rive. C'est très simple, en deux minutes à peine, on est arrivé. C'est très sympa. Parfois on peut voir des petits poissons, des petits canards et des grenouilles. En plus, on peut même monter sur le bac avec son vélo et faire de grandes balades".

Le bac à chaînes de St-Pavace © Radio France - Christelle Caillot

Les utilisateurs sont ravis

"C'est génial, vraiment super; ça fait cinq fois que je le fais" nous dit Patricia venue avec sa petite-fille en poussette. "Tout s'est bien passé, un peu encombrant avec la poussette, mais c'était sympa. Ce petit bac glisse très bien sur l'eau et c'est très amusant". Pour Valentin, qui habite Saint-Pavace : "en fait je le prends pour plusieurs raisons. J'adore me balader en vélo et depuis qu'il y a le bac, ça me permet d'aller dans la zone commerciale d'Auchan beaucoup plus vite. C'est une bonne idée d'avoir fait ce bac. J'espère qu'avec le temps, il n'y aura pas de dégradation".

Le bac à chaîne vu de St-Pavace © Radio France - Christelle Caillot

Avant la mise en place du bac, on ne pouvait pas franchir la Sarthe à ce niveau. Il fallait aller jusqu’à Neuville-sur-Sarthe, emprunter la passerelle d’Enfer ou le pont Yssoir au Mans pour passer de l’autre côté de la rive. L’utilisation du bac à chaînes est gratuite, elle nécessite seulement un petit peu de force dans les bras pour tirer la chaîne qui permet de rejoindre l’autre berge. La bac à chaînes est limité à 650 kilos, et vous faire la traversée avec des vélos et des poussettes. En revanche, il est interdit d'utiliser cette embarcation la nuit.

En Sarthe, il existe un autre petit bac du même genre près de St-Léonard des bois. Il s'appelle le passeur.