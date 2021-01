C'est l'habitude de la Confrérie des pécheurs de l’Isle-sur-la Sorgue, les " Pescaire Lilen "qui depuis 22 ans se mettent à l'eau dans la Sorgue chaque premier jour de l'an. Un pari , un défi, non plutôt une manière de célébrer le passage à la nouvelle année.

VIDEO - Un bon bain dans une eau à 12 degrés et demi pour bien débuter l'année

Et ce 1er janvier 2021 ils n’ont pas fait exception à une baignade traditionnelle initiée par un groupe de pêcheurs pour le passage à l’an 2000. Débuter un nouveau millénaire par une entrée dans une eau à moins de 13 degrés est devenu depuis une habitude.

. © Radio France - .

Cette année plutôt que le Partage des Eaux, ils avaient choisis le cabanon des Fontanelles. Lieu symbolique donné en 1237 par le roi de France aux pêcheurs de l'époque pour y installer leur activité au bord du cours d’eau. Dire que depuis la température de l'eau de la Sorgue n'a pas varié , c'est un fait historique aussi : 12 degré et demi.

Six courageux et une courageuse, Laura 11 ans, pour cette année mais franche camaraderie et bonne humeur ont réchauffé les cœurs une fois dans l’eau.