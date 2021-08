VIDÉO - Un tour bus vous fait plonger dans la Seine à Paris, une première en France

C'est la nouvelle attraction de Paris ! Sur le bitume et sur l'eau, un tour bus amphibie emmène les touristes voir les monuments de Paris et propose aussi... une virée sur la Seine ! Il s'agit du premier modèle français, imaginé par l'entreprise Les Canards de Paris.

À première vue, ce bus bleu de 35 places, garé près du Champ-de-Mars à Paris, a tout l'air d'un tour bus comme les autres. Une animatrice accueille les touristes et les invite à s’asseoir à l'intérieur. "Bonjour ! Vous êtes sur Marcel, le Canard de Paris. Je suis votre guide et vous, vous êtes des petits canards", s'exclame-t-elle, alors que les passagers répondent en chœur : "Coin-coin !"

Présentations faites, le bus prend la direction du pont Alexandre III, passe devant le Grand Palais et l’Arc-de-Triomphe, avant de rejoindre Boulogne-Billancourt. Une petite balade à travers quelques monuments phares de la ville qui réserve encore quelques surprises. Une fois arrivé à la base nautique de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, le bus déploie son hélice et son gouvernail pour quitter la route, et... se jette dans la Seine. "Splash !", les passagers s'enthousiasment lors de l'entrée dans l'eau, arrosés de quelques gouttes. Pendant vingt minutes, le véhicule se transforme en bateau pour prendre la fraîcheur du fleuve parisien.

Le bus est étanche et peut flotter sur l'eau. © Radio France - Thibaud Hue

Une première en France

Ce bus amphibie a de quoi surprendre, il s'agit du premier modèle français. Les deux fondateurs de l'entreprise Les Canards de Paris ont mis sept ans pour aller au bout de sa construction. Philippe Mallet nous raconte : "C'était très long ! C'est un véhicule tout nouveau et il n'y a pas de réglementation spéciale pour les bus amphibies. On doit l'homologuer à la fois sur la route comme autocar et sur l'eau comme bateau. Ainsi, il ne doit pas non plus dépasser 2,55 mètres de large pour pouvoir circuler à Paris."

Pour pouvoir conduire le bus aussi, les associés ont dû s'adapter et recruter un pilote bien particulier. "Ce n'est pas un conducteur classique. Pour la partie route, il a un permis de bus qui combine deux formations, et pour la partie Seine, il a un permis de capitaine et trois autres formations, dont une aux premiers secours", précise Philippe Mallet.

Le bus ne doit pas dépasser 2,55 mètres de largeur pour circuler sur la route. © Radio France - Thibaud Hue

"C'est quand même impressionnant"

À la fin du tour et après deux heures de promenade, les touristes descendent de l'engin, ravis. "C'est quand même impressionnant. On a pas l'habitude qu'un véhicule de terre rentre dans l'eau comme ça", s'étonne Aurélien, 18 ans. Un peu plus loin, Ginette, 11 ans, tient la main de son père, un grand sourire aux lèvres : "Ça m'a fait bizarre d'être dans un bus et dans l'eau, mais c'était bien !".

Depuis plusieurs semaines, le bus affiche complet, victime de son succès. Pour pouvoir monter à bord, il faut parfois réserver au moins une semaine à l'avance.