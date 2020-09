VIDEO : un busard percuté par un avion, soigné puis relâché à Chézelles

Indre Nature et le centre SOS Faune Sauvage de Verneuil-sur-Vienne ont secouru un busard cendré, percuté par un avion. Le volatile a été relâché à Chézelles, dans l'Indre, après un mois de soins.

Une jolie histoire qui se passe dans l'Indre. C'est celle de la guérison d'un oiseau, un busard percuté par un avion. Il s'en est remis, grâce aux soins d'Indre Nature et du centre SOS Faune Sauvage de Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne). Le volatile a été remis en liberté ce vendredi matin.

Un oiseau miraculé

Imaginez : cet oiseau d'à peine 300 grammes a été percuté par un avion. Le choc était tel que le pare-brise de l'engin porte les marques de la collision.

Il a eu franchement beaucoup de chance

Oriana Dufrane est soigneuse animalière au centre SOS Faune Sauvage de Verneuil-sur-Vienne, elle a récupéré l'oiseau le 15 août dernier dans un pieux état, "il était en état de choc, il ne marchait plus, ne se nourrissait plus, il ne volait plus. D'ordinaire, les chocs avec un avion, c'est fatal. Il a eu beaucoup de chance" raconte la soigneuse.

Un mois de soins

Il reçoit alors des soins pour récupérer ses fonctions motrices, son appétit et sa capacité de voler "juste à temps pour la migration" souligne Oriana Dufrane. Car cette espèce d'oiseau effectue sa migration vers le Sud à la fin de l'été, après, il est trop tard.

Sauver ce busard cendré, c'est aussi sauver une espèce en danger explique Marianne Henon, d'Indre Nature, le busard cendré "est très rare dans l'Indre, car ses nids sont sans cesse détruits notamment par les moissonneuse-batteuses, alors que les petits ne sont pas partis du nid".

Notre busard cendré, miraculé, va donc passer l'hiver en Afrique il reviendra avec les beaux jours, se trouver une compagne