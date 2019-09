VIDÉO - Un câlin entre deux petits garçons fait fondre les internautes

La vidéo est devenue virale, vue plus de 100.000 fois en 48 heures. Deux petits garçons, Maxwell et Finnegan se retrouvent et se font un énorme câlin dans les rues de New York, aux États-Unis. Il faut dire qu'ils ne s'étaient pas vus depuis... deux jours.