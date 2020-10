VIDEO/PHOTOS - Un château d'eau transformé en gîte en Mayenne, prenez de la hauteur pour vos vacances

Et si vous passiez quelques jours de vacances dans un château d'eau ? C'est désormais possible à Daon, dans le sud du département. Unique dans le département. Michaël Buton a passé les 3 dernières années à transformer l'édifice, qui était laissé à l'abandon, en un gîte moderne et tout confort.