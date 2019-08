VIDEO | Un chevreuil se promène dans le quartier de La Grenadière à Périgueux

Périgueux, France

Drôle de rencontre ce jeudi 1er août au matin pour Djameldinne. Alors qu'il était au travail, il a vu aperçu un chevreuil qui se promenait au milieu des maisons et jardins du quartier La Grenadière, à Périgueux. Il n'a finalement pas vu où était parti l'animal. Il pourrait être venu des collines de Champcevinel, à quelques kilomètres de là. En 2015, un chevreuil s'était perdu quartier Saint-Georges et avait tenté d'entrer dans le parking de France Bleu Périgord avant d'être capturé et relâché dans un bois.