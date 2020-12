VIDÉO : Un clip pour faire la promotion des Poulets de Janzé

C'est sur internet et en musique que les Fermiers de Janzé ont décidé de faire parler d'eux cette année.

A caue de la crise sanitaire du Covid-19, les éleveurs de Janzé en Ille-et-Vilaine n'ont pas pu organiser la 7ème édition des Toquets de Janzé cette année. Alors pour faire la promotion de leurs bons produits et combattre la morosité, la coopérative des Fermiers de Janzé propose une chanson et un clip à voir sur Facebook et Youtube.

Il s'agit d'une reprise de la chanson "On t'emmène" du groupe Trois Cafés Gourmands revisitée par le groupe breton La Belle Famille. Dans cette version, on chante notamment "On t'emmène au pré pour te ressourcer, le plein air, le terroir ça c'est notre territoire, on t'emmène chez nous pour trouver le vrai goût des éleveurs engagés autour du poulet de Janzé".

La chanson met de bonne humeur et le clip permet de découvrir quelques uns des 170 producteurs des poulets de Janzé et leurs familles, mais aussi des artisans de bouches qui les vendent et même les restaurateurs qui les cuisinent notamment Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais de l’Élysée.

Le clip "On t'emmène chez nous... à Janzé" est à découvrir sur la page Facebook des producteur de Poulets de Janzé ou sur leur chaîne Youtube. Publié vendredi 27 novembre, il avait déjà été vu mardi midi plus de 65 000 fois.