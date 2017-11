VIDÉO | Un coach sportif pour les éboueurs à Saint-Brieuc

L'agglomération de Saint-Brieuc fait intervenir depuis deux mois un coach sportif pour les éboueurs. L'idée : améliorer le bien-être au travail et faire baisser les arrêts de travail qui ne cessent d'augmenter d'année en année.

Le nombre d'arrêts de travail des éboueurs a atteint un record dans l'agglomération de Saint-Brieuc l'an dernier, des arrêts qui représentaient 18 équivalents temps plein.

Le métier est physique pour des agents qui ne sont pas forcément sportifs. "Monter sur le marche-pied du camion, descendre, pousser des bacs de 50 kg, ce n'est pas évident", reconnait Franck, l'un des 120 éboueurs de l'agglomération.

"C'est un public nouveau pour moi qui suis plutôt habitué à rencontrer des gens volontaires, là c'est une démarche qui a été au démarrage un peu imposée", explique Fabrice Perdigon le coach. "L'objectif, c'est de préparer le corps à travailler".

Au bout de deux mois de coaching, 95% des agents se déclarent satisfaits. "Je ne suis pas très sportif à la base mais c'est limite addictif", avoue Fabrice. "Au départ on nous l'impose, on se dit que c'est du cinéma mais en fin de compte, je n'ai plus de mal au dos le matin en me levant, ça m'apporte du bien-être de faire du sport comme ça", poursuit Christophe avant de partir en tournée.