VIDÉO - Un coiffeur mayennais propose aux clients de payer leur note en cryptomonnaies

Le gérant du salon de coiffure Marc Créations, à Mayenne, Marc Mauny, propose désormais à ses clients de payer en cryptmonnaies leur coupe ou leur couleur par exemple. Un stand était installé ce mardi devant son salon pour faire de la pédagogie et de l'explication. Retour en vidéo.

C'est une idée plus que surprenante mais très originale. Le gérant du salon de coiffure Marc Créations à Mayenne, Marc Mauny, propose depuis ce mardi à ses clients de payer leur prestation, que ce soit une coupe ou une couleur par exemple, en cryptomonnaies. Il s'agit d'argent virtuel que l'on peut acheter en ligne et à dépenser ensuite.

Marc Mauny a installé un stand devant sa boutique ce mardi dès 15h pour détailler et expliquer le principe aux clients et habitants curieux. Retour en vidéo sur le principe de cette monnaie virtuelle et sur son utilisation chez le coiffeur à Mayenne.