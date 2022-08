Vidéo - Un concert surprise sur une plage de Biarritz crée l'évènement

Dans le cadre du Biarritz Piano Festival, qui se déroule jusqu'au 12 août, le guitariste Thibault Cauvin a donné ce jeudi un mini-concert sur le "plongeoir" de la plage du Port-Vieux à Biarritz à la grande surprise et joie des baigneurs et plagistes. Un évènement inédit. D'autres sont programmés.

Un concert de guitare les pieds dans l'eau ou allongé sur sa serviette, c'est la belle surprise qu'ont eue les nombreux vacanciers présents sur la plage du Port-Vieux à Biarritz, ce jeudi 4 août en fin d'après-midi. Pendant une petite demi-heure, le guitariste girondin Thibault Cauvin leur a offert un aperçu de son répertoire éclectique. Programmé le lendemain au Biarritz Piano Festival, l'habitué de la côte basque et de ses spots de surf a répondu à l'invitation du fondateur de l'évènement, Thomas Valverde, qui a souhaité cette année innover en organisant des "happenings" sur le front de mer.

Deux autres concerts prévus

Pour le 13e anniversaire du Biarritz Piano Festival, le directeur artistique a voulu sortir des murs et aller au-devant des non-initiés, là où ils se trouvent : sur les plages. Son objectif est de diffuser au plus grand nombre le riche et varié répertoire du piano. A côté des concerts classiques en salle (Espace Bellevue, Gare du Midi...) jusqu'au 12 août, Thomas Valverde a donc décidé d'organiser 3 petits évènements sur le front de mer, au plus près des vacanciers pour leur plus grand bonheur, grâce à un dispositif technique réduit au strict minimum. Lui-même pianiste virtuose, il se produira sur les marches de la côte des basques lundi 8 août, tandis que le violoniste Samuel Nemtanu se produira le lendemain au Port-Vieux.

Surpris, les plagistes ont apprécié le mini-concert de guitare de Thibault Cauvin, lui aussi aux anges Copier

Un concert de jazz est par ailleurs organisé dimanche sur l'esplanade du phare de Biarritz, à partir de 18h, avec une vue imprenable sur la Grand Plage. Quant à Thibault Cauvin, il se produit de nouveau ce vendredi 5 août, mais cette fois en salle, sous le dôme de l'espace Bellevue, salle traditionnelle du Biarritz Piano Festival.