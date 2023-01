VIDÉO - Un couple de collectionneurs de Laval possède plus de 30 000 fèves

Ce vendredi, c'est le retour de l'épiphanie et de sa traditionnelle galette. Une période qu'adore Claude Leriche. Ce Lavallois a accumulé avec sa femme Andrée plus de 30 000 fèves en 45 ans de collection, de toutes les couleurs et de toutes les formes, "des comédiens, une mappemonde en puzzle, des fromages, des publicités anciennes, des petits lapins coquins..."

ⓘ Publicité

Tout a commencé un peu par hasard. "On est mariés depuis 1969, on gardait les fèves, on mettait ça de côté dans une boîte, comme tout le monde fait à peu près, explique le fabophile. Et puis un jour, on a dit que ce serait bien de regarder comment ça se range. Il nous fallait un catalogue et ce catalogue on a fini par le trouver. Et puis de là, on est parti. On a réussi à ranger ça par série, précisément."

En 45 ans de collections, Claude Leriche a pu constater l'évolution du prix des fèves. "Nous, on était resté sur le tarif de 0,80 € à 1 € selon la fève. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas peur de vendre à 3 €, voire 4 €. Et les boulangers ont bien compris le système aussi, parce qu'ils les vendent déjà beaucoup plus cher."

Des pièces toujours exposées

Le couple vient de prendre une décision, il arrête d'acquérir de nouvelles fèves mais va continuer à exposer une partie de ses 30 000 pièces. "Nous, on a l'âme de vrais collectionneurs. On n'est pas là que pour accumuler pour nous. On aime aussi partager avec les autres, pour leur faire voir ce qu'on fait, sans pour autant être trop fiers de ce qu'on fait. On le fait parce qu'on est tombé dedans et puis on adore ça."

Il y a quelques semaines, Claude et Andrée Leriche ont donné leurs fèves en double à une jeune fille de Loire-Atlantique. Une nouvelle fabophile ravie de pouvoir commencer sa collection avec plus de 1 000 sujets.