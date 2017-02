VIDEO - Un couple de faucon sous l’œil des caméras à Illkirch-Graffenstaden

Vous pouvez observer en direct live un couple de faucon pèlerin sur le site internet de la ville d'Illkirch-Graffenstaden depuis ce lundi 20 février. Objectif de la Ville et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux : sensibiliser le public et en apprendre plus sur cette espèce protégée.

Depuis deux ans, un faucon pèlerin avait pris l'habitude de se poser dans le clocher de l'église Saint Symphorien. La Ville d'Illkirch-Graffenstaden et la Ligue pour la Protection des Oiseaux ont donc décidé d'installer un nichoir en septembre 2015 pour abriter cette espèce protégée. Une femelle a rapidement rejoint le mâle et en juin 2016, ils ont donné naissance à trois jeunes. Depuis fin novembre, une caméra a été installée au niveau du nichoir pour mieux observer les deux oiseaux, Flash et Valentine, à voir en direct sur le site de la ville.

Suivre en direct les aventures de Flash et Valentine

Depuis ce lundi 20 février vous pouvez suivre en direct les aventures des deux faucons, Flash et Valentine. Filmé 24h sur 24h comme dans une télé-réalité, on peut observer les différentes scènes de vie de ce couple d'oiseau. Michel Wagner, conseiller municipal à l'origine du projet : "on a des scènes de salutation, le mâle qui rentre dans le nichoir et qui invite la femelle a voir le beau nid qu'il lui présente. On a vu des scènes d'offrandes c'est à dire le mâle arrive avec un oiseau et l'offre à sa belle et pour l'instant on n'a pas encore vu d'accouplement en tout cas pas devant la caméra."

Une télé-réalité instructive

Les faucons peuvent être observés de jour comme de nuit © Radio France - Romane Porcon

Une télé-réalité instructive puisqu'elle permet aux enfants de découvrir cette espèce protégée. En juin dernier, plusieurs séances d'observation ont permis aux écoles élémentaires du Centre d'admirer les faucons. Désormais, tout le monde peut les voir de jour comme de nuit. Un spectacle aussi impressionnant et enrichissant pour les spécialistes. Comme Olivier Steck, coordinateur du suivi du faucon pèlerin en plaine d'Alsace : "Nous qui avons l'habitude de les observer de très loin avec nos jumelles et nos longues vues, on se poste parfois à 150 mètres pour ne pas déranger les oiseaux là on a la possibilité de voir et d'entendre ces oiseaux. On a déjà remarqué que ces oiseaux communiquent beaucoup par des petits cris. On a l'habitude d'entendre les grands cris d'alertes de ces oiseaux quand un intrus s'approche de leur territoire mais on connaissait pas ces petits cris qu'ils poussent entre eux."