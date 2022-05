VIDÉO - Un an de pizzas offertes à celui ou celle qui trouvera le nouveau pizzaiolo du Pinocchio à Nîmes

Faute de candidats et confrontés à une pénurie depuis plusieurs mois, les gérants du Pinocchio à Nîmes promettent "un an de pizzas" à qui leur dénichera leur futur pizzaiolo. L'établissement peine à recruter alors qu'il propose environ 2.300 euros de salaire mensuel.

"Il faut sauver les pizzas Pinocchio" : c'est sous ce titre, clairement inspiré du film de guerre de Steven Spielberg ("Il faut sauver le soldat Ryan"), que le restaurant Pinocchio à Nîmes lance une bouteille à le mer ce lundi. Le chef pizzaiolo est parti il y a plusieurs mois déjà, et les gérants ne lui trouvent pas de remplaçant. Les trois associés se relaient pour le remplacer, en attendant. "Il y a une vraie pénurie en terme de quantité de candidatures". Ils n'en ont eu que deux jusqu'ici.

L'établissement peine à recruter alors qu'il propose environ 2.300 euros de salaire mensuel. Les gérants du Pinocchio promettent donc "un an de pizzas" à qui leur dénichera leur futur pizzaiolo. "C'est un appel au secours, mais on l'a voulu très positif. On ne va pas fermer le four. On fait gagner un an de pizza à celui qui nous recommande le bon profil" explique Matthieu bataille, patron du restaurant nîmois.

"Autour de 2300 euros nets (...). Il y a un déficit d'image dans la restauration. C'est un appel au secours, mais on l'a voulu très positif. On ne va pas fermer le four. On fait gagner un an de pizza à celui qui nous recommande le bon profil" - Matthieu bataille, patron du restaurant le Pinocchio à Nîmes

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix