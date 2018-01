Esplanade Général Eisenhower, Caen, France

Serge MONEY avocat au Barreau de Paris

Né le 21 mai 1975 à Affery, petite ville en Côte d’Ivoire au nord-est d’Abidjan, Serge Money est arrivé en France avec sa famille un an plus tard à Ivry-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris. Cet environnement et cette double culture (due à ses racines africaines et ses études en France) le poussent naturellement à se plonger dans la culture hip-hop. C’est ainsi qu’il crée son premier groupe de rap « Echo du sud » avec son meilleur ami. Leur volonté est alors d’être les porte-voix de ceux que l’on n’entend pas, ceux qui ont pourtant tant à dire et dont les propos résonnent depuis le tréfonds de là d’où l’on vient.

En 1997, ils seront cofondateurs du collectif « Mafia trece », dans lequel on trouve notamment Diam’s, Yannick et Mooven’s. Le succès est arrivé assez vite, le premier album en 1998, est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Après le troisième album, des concerts dans toute la France, des clips, des plateaux télé et plus de 300 000 disques vendus, le groupe se sépare.

Serge Money décide alors de reprendre ses études de droit là où il les avait arrêtées dix ans plus tôt. Il prête serment en 2009, et ouvre son cabinet à Paris. En 2017, il est élu au titre de Secrétaire de la Conférence du Barreau de Paris. Il est aujourd’hui avocat pénaliste, comme il était hier artiste plaidant : plaider, parler, utiliser les mots pour se battre et combattre, prendre la parole pour illustrer, mettre en exergue et éclairer, c’est son voeu.