VIDEO - Un gardois se jette d’un quad pour attraper un taureau échappé

La scène se passe dans la garrigue, près de Sauzet. Hier dimanche, c'était le dernier jour de la fête votive de Sauzet et des taureaux prévus pour l'abrivado s'étaient échappés, il fallait les rattraper. La vidéo tourne sur le net, et elle beaucoup commentée. On y voit un homme, assis sur le capot avant d'un quad, poursuivre un taureau échappé puis lui sauter dessus et le stopper. L'homme assis derrière le pilote du quad et qui a tout filmé, c'est David Chacon. Au guidon du quad, Enzo Garcia, de Montignargues. Et celui qui est sur le capot avant et saute sur le taureau au galop pour le maîtriser c'est Alexandre Bénéjam, de Saint Chaptes. "On ne connaît pas toutes les bêtes. Et ça reste un animal sauvage. Lui sauter dessus, ça reste une surprise, on ne savait pas ce qu'il allait faire"

"C'est pas trop conseillé l'avant du quad.. C'est un copain qui conduisait. Après, c'est beaucoup d'adrénaline, comme toutes les personnes qui pratiquent la bouvine en général. Mais aussi du plaisir, un bon moment, une rigolade" Alexandre Bénéjam, sur FB Gard Lozère

Le témoignage de "l'homme au quad" Alexandre Bénéjam, sur France Bleu Gard Lozère Copier