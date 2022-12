VIDÉO - Un habitant de Dordogne fait des illuminations de Noël en récup dans son jardin

Qui dit Noël, dit illuminations. La famille Andrieux se prête entièrement au jeu : leur maison et leur jardin, à Bassillac, près de Périgueux (Dordogne), est un paradis de lumières, de magie hivernale et de Pères Noël. Contrairement à son père et ses 25 ans d'expérience de décorations extérieures en décembre, Laurent Andrieux essaie d'allier récupération et spectacle.

Le thème de cette année choisi par les Andrieux : le train du Pôle express. © Radio France - Lisa Guinic

"Tous les éléments de base au niveau de la décoration sont de la récup, éclaire le chauffeur-routier de 39 ans. Il y a des vieux poteaux téléphoniques, de stores, de stations, des palettes de pommes. Je récupère tous les supports et j'essaie de créer quelque chose de féérique avec." Les deux kilomètres de guirlandes lumineuses qui accompagnent le train du Pôle express ou encore la forêt enneigée sont alimentées par un panneau électrique, lui aussi chiné.

Donner un moment de bonheur

L'ensemble du jardin des Andrieux est ouvert à tous les passants de 18h à 20h en semaine et jusqu'à 21h le week-end. La musique est en bonus les samedis et dimanches. Ces amoureux de la féérie de Noël donnent donc rendez-vous en soirée aux petits et grands au 3 795 avenue François Mitterrand à Bassillac.