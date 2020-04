VIDEO - Un habitant filme Chambéry vide et la fait revivre en ajoutant les bruits habituels de la ville

La vidéo s'appelle "En temps normal". Durant un peu moins de 2 minutes 30, Pierre Robert nous plonge dans les rues vides de Chambéry. Il la réalisée lors de deux sorties les 10 et 13 avril, en "respectant les règles du confinement, dans la limite des 1 kilomètre et 1 heure quotidienne". Dans la vidéo, on se fait avec lui le tour des lieux emblématiques de la ville : la place du Palais de justice, le boulevard du Théatre, l'avenue des Ducs de Savoie, la rue de Boigne...

"Aucun son capté durant les sorties"

Particularité du tournage, "aucun son n'a été capté pendant les sorties". Le chambérien a ensuite rajouté les bruits de la ville pour "simuler le bruit qu'on pourrait entendre en temps normal". Pierre Robert précise donc au début de la vidéo qu'il est "conseillé de porter un casque ou des écouteurs". Elle se termine avec des applaudissements et l'hommage rendu à 20h aux soignants.