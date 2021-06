VIDEO - Un haka pour Zlatan par deux joueurs de l'US Dax

En vacances aux Baléares, Elvis Levi et Faitotoa Asa de l'US Dax ont réalisé un haka en l'honneur de Zlatan Ibrahimovic ce jeudi 17 juin. Sur son yacht, la star de football a filmé la scène et a posté la vidéo sur son compte Instagram.

Ce jeudi 17 juin, deux joueurs de l'US Dax se sont retrouvés sur la story instagram de Zlatan Ibrahimovic. Dans cette courte vidéo publiée par le géant suédois, on voit Elvis Levi et Faitotoa Asa, talonneur et pilier néo-zélandais de l’US Dax faire un haka sur leur bateau devant le yacht de l'ex-attaquant du Paris-Saint-Germain.

En vacances à Palma de Majorque, les rugbymen dacquois accompagnés de Junior Sua, passé par Cognac profitent du soleil des Baléares sur leur bateau. C'est alors qu'ils aperçoivent la silhouette de Zlatan, installé sur le pont de son yacht. Les rugbymen essayent de s'approcher du bateau du suédois et échangent pendant de longues minutes avec lui. "Il est gentil, super sympa, je ne savais pas qu'il était comme ça mais c'est quelqu'un de top. On a discuté avec lui 10 minutes, on lui a demandé pourquoi il n'était pas à l'Euro et on pris quelques photos. Après on l'a laissé en famille" rapporte Faitotoa Asa, le néo-zélandais dacquois, visiblement conquis par l'attaquant du Milan AC. D'ailleurs, Zlatan, passionné d'arts martiaux croyait que le pilier rouge et blanc était Mark Hunt, un kick-boxeur néo-zélandais d'origine samoane.

Un haka en l'honneur de Zlatan

Pour remercier la star, les trois amis rugbymen entreprennent un haka sur le pont de leur bateau. "On a fait ça pour lui et sa famille. En fait, le Haka c'est quelque chose qu'on fait chez nous pour montrer le respect", confie Faitotoa Asa.

Le footballeur, absent de l'euro pour cause de blessure, filme alors la scène avant de la partager dans sa story Instagram. Une courte vidéo diffusée à ses 48 millions d'abonnés. Les deux joueurs dacquois ne se doutaient pas qu'ils se retrouveraient un jour en vidéo sur l'Instagram du géant suédois. "Quand on s'est réveillé ce matin, ici à Majorque, on a vu que tout le monde partageait la vidéo. On est content car ça montre aussi nos traditions et notre culture" se réjouit Toa Asa.