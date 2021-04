VIDÉO - Un hélicoptère Super Puma change la clim d'un hypermarché sarthois

Difficile d'accès et très lourd, le système de climatisation et de chauffage d'Hyper U d'Ecommoy, au sud du Mans, a été changé par hélicoptère, dimanche 18 avril 2021. Ce Super Puma, loué au service aérien français pour l'occasion, est l'un des plus gros hélicoptères civils.

Une opération de grande ampleur à l'Hyper U d'Ecommoy, ce dimanche matin. Un gros hélicoptère est venu changer trois modules de chauffage et de climatisation, en panne depuis février dernier. "Ils pèsent chacun plus de deux tonnes, donc pour les évacuer on n'a pas le choix que de faire intervenir un hélicoptère Super Puma", explique Nicolas Cosnard, le patron de l'hypermarché. Impossible d'utiliser une grue, car les machines sont à plus de 100 mètres du bord du toit.

Un chantier d'une heure

Ce type d'engin est l'un des plus gros hélicoptères civils en France. L'équipe du Service aérien français, basé à Albertville, est passée en Sarthe entre deux chantiers à Vannes et à Paris. Elle compte des pilotes, un ingénieur et des manutentionnaires.

Les climatiseurs ont été attachés avec des sangles pour être descendus ou montés sur le toit. © Radio France - Clémentine Sabrié

Trois climatiseurs géants ont été descendus du toit par hélicoptère. Puis, les trois nouvelles ont été hélitreuillées à leur place. Le chantier a duré environ une heure. Il a coûté plusieurs milliers d'euros. Les nouvelles machines ne sont pas mises en marche pour autant. Il faudra attendre mardi 20 ou mercredi 21 avril pour terminer les raccordements.