Héric, France

À Héric, au nord de la Loire-Atlantique, c'est en version géante qu'on rend hommage aux Bleus. Un habitant de la commune a peint le portrait du sélectionneur, Didier Deschamps, sur le terrain de foot. Un portrait vraiment très très grand, de 70 mètres de haut pour 30 mètres de large !

On met une ou deux étoiles ?

Cet habitant, c'est Frédéric Cadorel. L'idée lui est venue après la demie-finale de la Coupe du monde en discutant avec son ami, Japheth Ndoram, ancien joueur du FC Nantes, comme DD. Ils ont juste hésité sur un détail : "Japh, je lui ai demandé si on mettait une ou deux étoiles", raconte Frédéric Cadorel. "Il m'a répondu : on met d'abord une étoile, il ne faut pas s'enflammer. Et puis on a aussi fait une maquette avec deux étoiles juste avant le match contre la Croatie et ça leur a porté change, d'ailleurs !"

On va faire la surprise à Didier Deschamps

Frédéric a pulvérisé 125 litres de peintures bleues et rouges sur le terrain en stabilisé. Il y a passé 10 heures et il est plutôt content du résultat : "j'ai reçu des messages sympas. On l'a pas encore envoyé à Deschamps, mais on va lui faire la surprise. Je vais sûrement imprimer un tableau que Japheth va lui offrir".

Seulement visible en entier depuis le ciel

Le portrait est si grand qu'il faut le survoler pour le voir en entier. Alors Frédéric Cadorel a fait appel à un photographe, Julien Tonnelier, pour le filmer depuis le ciel. "J'ai utilisé un drone, j'ai survoler le portrait pendant environ une demie-heure pour ensuite en faire un petit montage".

Les images sont magnifiques mais éphémères : le portrait de Didier Deschamps disparaîtra dès qu'il pleuvra à Héric.