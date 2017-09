VIDEO - Un internaute se moque de la prononciation des marques de voitures allemandes

Français et Anglais prononceraient très mal les noms des marques allemandes de voiture. Pour résoudre le problème, un jeune Allemand a posté une vidéo sur sa chaîne Youtube. Il nous donne un cours de langue.

Apparemment, nous Français prononçons très mal les noms des voitures allemandes et cela énerve beaucoup un jeune Allemand. Sur sa chaîne Youtube "Speed Comparer", il a posté une vidéo moqueuse et drôle dans laquelle il nous explique comment prononcer les marques de voitures allemandes : Audi, Mercedes, Volkswagen.

Comme il l'explique au début de sa vidéo, ces erreurs de prononciation "le mettent en colère". Et pour bien démarrer son cours, il commence par manger un Lebkuchen, un pain d'épices. Plus tard, il en mange un deuxième, puis boit une bière... Cet internaute se moque aussi des clichés sur les Allemands.

AUdi, pas Odi !"

Pas question de dire "Odi" pour la marque aux anneaux, mais "Audi !" assène notre professeur. On passe ensuite à BMW, qu'il faut bien prononcer "BMVé", pour "Bayerische Motoren Werke". "Ce n'est pas un terme amusant !" précise-t-il. Et ainsi de suite. La mauvaise prononciation de Mercedes Benz le "rend malade". Suivent Porsche, Opel, Volkswagen... et même Koenigsegg qui est pourtant une marque suédoise. L'histoire ne dit pas comment les Allemands prononcent Peugeot, Renault ou Citroën...

Voici donc les prononciations correctes (en anglais et allemand) :