VIDÉO - Un jeune kitesurfeur saute du haut de la falaise du Cap Fréhel

Il a 18 ans et il n'a pas froid aux yeux. Clément Huot, jeune kitesurfeur professionnel, originaire de Saint-Pôtan dans les Côtes d'Armor, vient de réaliser un saut avec une aile de kite de 12 m² depuis la falaise de l'emblématique Cap Fréhel. C'est une première ! Un saut à 72 mètres au-dessus de la mer !

Une bonne analyse des conditions météos avant de sauter

"Je rêvais de faire ce saut depuis des années", raconte Clément Huot. Il explique avoir "bien analysé la météo du site et attendu des conditions parfaites" avant de réaliser son exploit.

Le jeune homme a commencé le kitesurf il y a sept ans seulement dans la baie de Lancieux dans les Côtes d'Armor, une baie bien connue des adeptes de la discipline.

Clément Huot s'était déjà fait remarquer l'an dernier en participant à "The King of The Air", la plus importante compétition de "gros sauts" au monde qui se déroule chaque année en Afrique du Sud.