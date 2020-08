VIDÉO - Un kangourou dans la nature dans le Lot

Dans le Lot, on a l'habitude de voir des voir des vaches ou des moutons dans les prés. Ou alors des poules ou des canards dans les fermes. Mais ce mercredi 26 août de bon matin, c'est un kangourou qui se baladait pas très loin de Cahors, pour la plus grande surprise des habitants.

Première à le voir, une conductrice, qui n'en croit pas ses yeux. Au volant de sa voiture, elle fait un bond, comme le kangourou, car elle aperçoit l'animal dans le champ juste à coté de la route, entre Cahors et Limogne-en-Quercy. A 7h15, l'automobiliste croit ne pas être bien réveillée, mais elle s'arrête pour bien regarder, et surtout prend son téléphone pour appeler les pompiers.

Il y avait comme un petit air d'Australie !

Dans le même temps, le maire d'Esclauzels reçoit un coup de fil d'un habitant, qui lui aussi a vu, et même filmé. Martin Poinsot est quand même allé voir sur place pour le croire. "Il y avait comme un petit air d'Australie à Esclauzels !" sourit-il. "En plus avec la sécheresse, on s'y serait crus... C'est la première fois que je voyais un kangourou. Il m'a paru beau et en bonne santé."

Les pompiers du Lot envoient une équipe pour vérifier que l'animal n'est pas blessé : tout va bien, il n'a pas été percuté par une voiture. Le kangourou est même tellement en forme qu'il s'enfuit dans la forêt, avec à ses trousses pompiers, gendarmes, et l'Agence Française de la Biodiversité venue en renfort.

Ce kangourou sautille dans le Lot depuis peut-être plusieurs jours déjà : la gendarmerie a déjà reçu un appel la semaine dernière pour le signaler. On ne sait pas vraiment d'où il vient, peut-être de chez un particulier, qui détient des animaux exotiques. En attendant il reste introuvable, et le rattraper, c'est pas dans la poche.