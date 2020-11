VIDÉO : un météore se désintègre dans le ciel japonais

Dans la nuit de samedi à dimanche, une boule de feu a été aperçue et filmée dans la nuit japonaise. Le météore s'est désintégré en plein ciel.

Les images pourraient provenir d'un film d'action annonçant l'apocalypse. Mais la boule de feu qui a grossi avant de s'éteindre dans le ciel japonais dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 novembre n'était pas un effet spécial. Le météore, filmé notamment par des curieux sur leurs smartphones ou par la chaîne publique NHK, a traversé le ciel avant d'exploser en pénétrant dans l'atmosphère.

La scène a été plusieurs fois immortalisée dans l'Ouest du Japon comme le note le Huffington Post, dans les villes de Kyoto et Okayama. Ce genre d'événement n'est pas exceptionnel, puisque des météores de ce type traversent le ciel tous les quinze jours environ avait expliqué en 2017 à l'AFP François Colas, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris et responsable du réseau Fripon (Fireball Recovery and Interplanetary Network) qui surveille les chutes de météorites en France.

Plusieurs passages de météorites avaient par exemple pu être observés ces dernières années en France, dans le Nord ou encore en Drôme-Ardèche. On estime que près de 230 météorites de plus de 10 grammes tombent chaque jour sur Terre.