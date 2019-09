VIDÉO | Un motard sauve un chaton au milieu d'une route près de Mons

Sa vidéo a été vue plus de 712 000 fois sur Facebook. Reazenn, un motard belge youtubeur, l'a posté pour retrouver l'automobiliste qui l'a aidé, fin août, à sauver un chaton, pétrifié au beau milieu d'une bretelle d'accès à l'autoroute, près de Mons, à la frontière entre Belgique et France.

"Oh non !" C'est la réaction toute surprise de Reazenn, un motard belge qui se filme au volant de sa bécane, quand il frôle un chaton au beau milieu d'une bretelle d'autoroute, près de Mons, fin août. Immédiatement, le youtubeur s'arrête sur le bas côté de la route et courre secourir le petit chat. Il fait ralentir les voitures et récupère l'animal.

Très certainement abandonné par ses premiers propriétaires, le chaton a finalement été emmené par un automobiliste qui s'est arrêté lui aussi et qui pensait le confier ensuite à une association. A moins que, trop attendri, il garde la bête chez lui.

Dans sa vidéo, déjà vue plus de 712 000 fois sur sa page Facebook, Reazenn essaye de retrouver ce monsieur, pour avoir des nouvelles du chaton et en profite pour faire passer un message : n'abandonner pas vos animaux. "Je vais peut-être faire le moralisateur, mais je m'en fous. On le dit déjà énormément de fois, mais visiblement pas assez parce que ça continue. Arrêtez d'abandonner vos animaux, implore le motard. Un petit chaton comme ça, il y a très peu de chance qu'il se retrouve comme ça au milieu d'une autoroute. Si vous n'en voulez plus, faites le adopter, donnez le, il y a beaucoup d'associations pour ça, mais arrêtez de les mettre au bord de la route, il n'y a rien de plus cruel, je ne peux même pas imaginez comment c'est possible."