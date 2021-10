VIDÉO - Un nouveau couple de cygnes noirs a pris possession du gardon d'Alès

Un nouveau couple de cygnes noirs a pris possession du gardon d'Alès. L'année dernière le mâle du précédent couple avait été dévoré par un chien, sa femelle - toujours vivante - n'avait pu couver à terme ses œufs. Une histoire qui avait jeté une vive émotion dans la ville. Ville qui a décidé d'acquérir ce nouveau couple. Elle en appelle au sens civique des alésiens, "qui peuvent venir les admirer en respectant leur tranquillité".

On espère bien qu'ils se reproduiront

Les alésiens, choqués par la disparition du male du précédent couple, avait suivi par le menu la couvaison des œufs de sa femelle. Couvaison qui n'était pas arrivé à son terme. Beaucoup avait saisi la mairie en proposant d'acheter - via des dons où une cagnotte - un nouveau couple de cygnes noirs, la mairie finalement décidé de financer l'achat elle -même. Le nouveau couple et la femelle doivent apprendre à cohabiter dans un premier temps.

Il faut respecter la faune présente dans le gardon

Ils étaient quelques uns à assister au lâcher du couple de cygnes noirs dans le gardon, (une étendue de deux hectares qui accueille également des oies, et des canards de barbarie ou col vert). Hormis l'émerveillement de voir à nouveau un couple et dans l'attente d'une descendance, ils souhaitent qu'on respecte la sérénité des lieux. "Il faut tenir les chiens en laisse, ils effraient les animaux" dit Anouck, "il y a même enfant qui jettent des pétards, il faut les respecter ces grands volatiles".

Et pourvu qu'ils se reproduisent

Après l'échec involontaire de la précédente mise bas, la municipalité, outre de poursuivre sa politique de réappropriation du gardon (au travers de sa faune et de sa flore) est bien décidée à ce que le nouveau couple de cygnes noirs contribue à étendre la famille. Agé d'un peu plus d'un an, il faudra attendre un peu. "On l'espère, mais d'abord, il faudra voir comment se passe la cohabitation entre le nouveau couple et l'autre femelle", d'éventuelles querelles de primauté sur le territoire. En cas de souci, cette dernière, sera donnée à "un particulier qui a un bassin et un mâle à disposition".