VIDEO - Un ours joue les alpinistes sur la neige dans les Pyrénées Ariégeoises

C’est la fin de l’hibernation, les ours se réveillent. Ils se glissent hors de leurs tanières en quête de nourriture, pour le plus grand émerveillement des randonneurs qui ont la chance de le croiser. Une randonneuse a pu observer cet ours qui marche plus d’un quart d’heure dans la neige. Un moment rare.

Les ours sortent de l'hibernation

« J’étais émue, émerveillée » témoigne cette infirmière de 36 ans dans la Dépêche du Midi . Elle a pu voir un ours marcher sur une pente dans la neige , peut être à la recherche de nourriture.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Je me suis assise avec un couple de randonneurs et on a pu l’observer

« Il était dans son habitat naturel. On a pu le regarder marcher, courir et grimper dans la neige pendant vingt minutes. Ensuite il s’est mis dans la barre rocheuse. C’est là qu’il a disparu. »