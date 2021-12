VIDÉO - Un patient se déguise en Père Noël pour remercier les soignants de la Polyclinique du Maine à Laval

Père Lionel a fait une jolie surprise aux personnels de la Polyclinique du Maine à Laval ce jeudi 23 décembre. Ce patient de 73 ans, soigné depuis dix ans pour une maladie incurable, s'est déguisé en Père Noël et a fait la distribution d'oranges. Un petit geste pour remercier les soignants particulièrement éprouvés après deux ans de crise sanitaire.

"Ils sont toujours souriants, toujours accompagnants, et c'est important de leur dire merci maintenant qu'on ne les applaudit plus aux fenêtres tous les soirs", confie Lionel, très ému. Ce grand-père de 73 ans est soigné toutes les semaines au centre de chimiothérapie de la Polyclinique du Maine à Laval pour un myélome multiple, un cancer incurable. "On me donnait cinq ans d'espérance de vie, il y a maintenant dix ans, et je le dois à la gentillesse de ces médecins, infirmiers, aides-soignants".