Un petit mâle rhinocéros blanc de 50 kg est né à la réserve africaine de Sigean dans l'Aude début septembre. Le parc animalier s'en réjoui sur sa page Facebook et publie même une vidéo.

Sigean, France

"C'est un petit mâle rhinocéros blanc de 50 kg !!!!" se réjouit la réserve africaine de Sigean sur sa page Facebook. Début septembre, Lima, femelle rhinocéros, est devenue maman après 18 longs mois de gestation.

"La maman et son petit se portent très bien. Ils restent pour le moment encore à l'abri des regards des visiteurs afin de laisser Lima profiter des joies de la maternité tranquillement avec son petit" expliquent les responsables du parc, se félicitant d'une "excellente nouvelle pour la sauvegarde de cette espèce animale fortement menacée de disparition, essentiellement à cause du braconnage".