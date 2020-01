VIDEO : Un phoque aperçu à Port Olona aux Sables d'Olonne

Nantes, France

Encore un phoque aperçu sur les côtes de Loire-Atlantique et de Vendée. Il a même été filmé ce lundi en train de manger un poisson à Port Olona aux Sables d'Olonne en Vendée. "Il s'agit d'un phoque gris" prévient Eléonore Méheuste, ingénieure en charge des mammifères à l'Observatoire Pélagis de la Rochelle. "La période des naissances des phoques s'étale d'octobre à février et la colonie la plus au sud se trouve près de l'île de Molène en Bretagne" affirme t-elle.

Certains de ces phoques, les plus téméraires, se dispersent ensuite. "Ils viennent sur les plages et les rochers de Loire-Atlantique et de Vendée pour se reposer" précise Eléonore Méheuste. Ces mammifères pèsent en moyenne entre 15 et 20 kilos. "Ce sont des animaux sauvages, il ne faut donc pas s'en approcher, ni les manipuler" conclut-elle.