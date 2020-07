VIDEO - Un photographe strasbourgeois part faire le tour de France en trottinette électrique

C'est un sacré défi que s'est lancé Michaël Vieira, photographe alsacien de 29 ans, alias Trott-man sur les réseaux sociaux : faire le tour de France à bord de sa trottinette électrique. Un périple de 4 000 kilomètres, pendant trois mois, et en dormant chez l'habitant. Son objectif : filmer et photographier les paysages qu'il rencontre mais aussi aider, avec l'association "Réalisateur de rêves".

Michaël et ses amis place Kléber avant son départ © Radio France - Soisic Pellet

Pas une trottinette classique

Un voyage rendu possible par l'achat de sa nouvelle trottinette, "un porte-avion" déclare en souriant son ami Bruno. Et surtout, "elle fait jusqu'à 150 kilomètres d'autonomie. Donc je me suis dit, mais attends, on peut aller au moins jusqu'à Nancy et revenir, ou recharger. Et si on recharge, on peut continuer, et là si on continue, on va faire un tour de France !", raconte Michaël Vieira.

Elle fait jusqu'à 150 kilomètres d'autonomie !

Et aucun risque d'accident selon lui : "Depuis que j'ai cette trottinette, je n'ai eu aucun problème, jamais d'accident", assure-t-il. "Ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont des vraies pistes, et pas juste une bande sur le côté de la route."

4000 kilomètres de l'Est au Nord

Première étape : Mulhouse, après un départ de la place Kléber à Strasbourg. Ensuite, Michaël Vieira descendra le long du Rhône, puis longera la côte d'Azur, jusqu'au pays Basque, pour ensuite remonter le long de l'Atlantique, en Bretagne, puis Paris, Lille et retour en Alsace.

Je ne prends pas beaucoup de vêtements

Il compte sur les habitants pour l'héberger. Mais il a tout de même prévu "matelas gonflable et duvet" au cas où. Pour le reste de ses bagages, surtout du matériel photo et un ordinateur. "Je n'ai pas beaucoup de vêtements, trois t-shirts, des sous-vêtements, un jean", précise Michaël. Et une combinaison pour affronter la pluie.