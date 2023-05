VIDEO - Un ragondin de moins en moins sauvage dans le Canal du Midi, au Port-Saint-Sauveur, à Toulouse

"Ce n'est pas la mascotte, mais il vient souvent sur la placette au bord du canal" témoigne Maxime, pompier au centre de secours de Toulouse-Lougnon, situé en face du canal. "Les gens viennent donner a manger aux pigeons ou aux canards et parfois des ragondins viennent picorer les morceaux de salades, les épluchures, les miettes sur les berges", ajoute Maxime. Le ragondin est parfois confondu avec un castor. Il a une queue de rat, des pattes de canard et il aime l'eau douce. Depuis 2014, cette espèce de rongeur figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes et préoccupantes de l’Union Européenne.

ⓘ Publicité

Le ragondin creuse des terriers qui déstabilisent les berges

Le ragondin creuse de longs terriers qui déstabilisent les rives et les fossés. Romain Lasseur, biologiste, spécialiste des espèces invasives explique ce qui plait aux ragondins : "à partir du moment où il y a de la végétation, il va rester. Dès qu'il y la possibilité de faire des terriers en milieu aquatique, même avec très peu d'eau, une famille de ragondins peut s'installer. En revégétalisant les berges du Canal du Midi, en cassant le béton, on crée des conditions favorables à son installation, et en plus si on le nourrit..."

Sylvana est cheffe de cuisine au bistrot du port, elle raconte que les ragondins ne sont pas un problème, ni pour elle, ni pour les clients. "On a l'habitude d'en croiser quelques-uns, je crois qu'ils sont au moins trois, une famille. Des gens les prennent en photo, ils n'ont pas l'air d'avoir de réticences". Pour rappel, les ragondins peuvent transmettre des maladies à l'Homme.