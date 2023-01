VIDÉOS - Un rappeur du Pays-Haut sort un morceau pour soutenir l'ES Villerupt-Thil en coupe de France

Après "Ramener la coupe à la maison", préparez-vous à chanter "on la met dans l'mille, ouais c'est Villerupt-Thil". C'est le refrain du nouveau morceau de Boule AZ, un rappeur de 32 ans originaire de Briey, dans le Pays-Haut. Il a écrit ce texte pour soutenir le club de l'ES Villerupt-Thil, en Régional 1, qui s'apprête à affronter un pensionnaire de Ligue 2, Annecy, samedi 7 janvier, pour les 32e de finale de la coupe de France. Le coup d'envoi sera donné 18 heures, au stade André-Valentin, à Amnéville .

Romain Commodi, alias Boule AZ, ne connaissait pas le club de l'ESVT il y a encore deux mois. "J'ai rencontré un joueur pendant une soirée, on a commencé à parler et il m'a dit 'il y a quelques années, tu avais fait une musique pour Clouange, lors de son parcours en coupe de France'. Je lui ai dit que c'était effectivement le cas et il m'a répondu 'le coach, c'était mon père'." Le joueur en question, Hugo Mannarino, lui explique que l'ES Villerupt-Thil s'apprête à jouer le huitième tour de la coupe de France dans quelques jours face à Reipertswiller, également pensionnaire de R1. "Et moi je luis réponds 'si vous gagnez, je vous fais un son'."

Citer des joueurs de l'équipe

On connait la suite : les footballeurs du Pays-Haut viennent à bout des Alsaciens aux tirs au but et sa qualifient en 32e de finale pour la première fois de leur histoire. Boule AZ fonce en studio. "Je suis parti sur quelque chose de très simple", explique le rappeur. "Pour moi, c'est un chant de supporters. Pendant cette période d'écriture, j'ai rencontré d'autres joueurs, j'ai essayé d'avoir le maximum d'informations sur cette équipe que je ne connaissais pas. Le but, c'était de citer les piliers de l'équipe." Dans l'un des couplets, cela donne donc : "Luis Antunes / Rondel Christopher / Fiers de nos joueurs / Fiers de nos couleurs".

Dès la première écoute, les joueurs du Pays-Haut sont séduits et commencent à la fredonner. "L'idéal, ce serait que 2.000 ou 3.000 personnes le chantent en tribune", se met à rêver Boule AZ. "Ce serait totalement réussi et totalement dingue, à la fois pour le club et à la fois pour l'équipe d'en face, qui verrait qu'on n'est pas là pour rigoler. Ça mettrait une euphorie dans le stade dès le début !" Le rappeur, qui sera présent à Amnéville samedi, espère pouvoir chanter son morceau sur la pelouse, juste avant le coup d'envoi.

"Cette année, c'est notre tour"

Au-délà de l'aspect sportif, ce n'est pas la première fois que Boule AZ rend hommage à ses racines du Pays-Haut dans l'un de ses morceaux. "On parle souvent du mauvais ou de la grisaille ici", explique-t-il. "Là, on a une très bonne raison de parler du positif en ce moment. Si jamais ils passent en 16e de finale, ça va faire énormément parler dans toute la France, c'est l'un des petits poucets de la coupe." Romain Commodi veut montrer que "même dans ces petits clubs, dans ces régions-là, il y a des gens qui s'investissent à 100% et ça crée parfois de gros résultats."

Le morceau "Dans l'1000" est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. - Boule AZ

Et l'espoir d'une victoire face à un club de Ligue 2 fait beaucoup rêver. "Ce serait une super belle chose", admet Boule AZ. "Pour tout le Pays-Haut, pour tout le Grand Est, pour tous ces jeunes joueurs qui sont passionnés. Ce sont tous des travailleurs, je ne dirais pas des amateurs. Ils travaillent la journée et vont ensuite s'entrainer le soir, comme des pros. En face, à Annecy, ils n'ont pas forcément ces petits détails, c'est en fonction de ça que la surprise se produit, ça arrive chaque année. Et cette fois, c'est notre tour !"

