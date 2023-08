VIDEO : Un record de France de saut en parachute à l'aérodrome de Nancy-Azelot

Un record de France de saut en parachute battu ce jeudi 24 aout à l'aérodrome de Nancy-Azelot : 54 parachutistes se sont lancés dans les airs pour une performance de "freefly" la tête en bas depuis trois avions à 5500 mètres de hauteur. Ils ont ensuite réalisé une rosace à plus de 300km/h ! Le précédent record datait de 2014, avec 48 participants.

"On est extrêmement heureux, on a réussi à faire 51, puis à rajouter trois personnes", a réagit Domitille Kiger, organisatrice de ce record de France, et 54 c'est particulièrement à propos en Meurthe-et-Moselle !" Le groupe visait les 60 participants, mais après plusieurs échecs dans les airs, il a été décidé de sauter à 54 parachutistes.

Une telle opération se fait en fonction de nombreux facteurs, comme la météo, la condition physique et mentale de chacun des participants et la disponibilité des avions. "Il y a toujours un peu de magie dans la réussite d'un record comme celui-là", sourit Domitille Kiger, parce qu'on a besoin que tout le monde fasse son meilleur saut en même temps."