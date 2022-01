Vidéo : un robot sert les boissons dans un restaurant de Saint-Léonard, près de Boulogne-sur-mer

Avec sa tête ronde, ses deux yeux lumineux, ses roulettes et puis son tablier rouge et blanc Alexa ne passe pas inaperçue, dans le restaurant "Au Gourmet d'Asie", à Saint-Léonard, dans le Pas-de-Calais.

Ce robot est équipé de deux plateaux pour apporter des cafés ou des boissons, du bar jusqu’au fond de la salle, qui est grande dans cet établissement de buffet asiatique. Une fois arrivée devant les clients, ils doivent de servir sur le plateau et taper la main d’Alexa pour lui indiquer de repartir.

En plus des 8 personnels du restaurant

Ce robot a été importé de Chine, où ils sont très courants dans les restaurants. Il ne sait pas répondre à une commande qui serait passée directement par le client, mais il est une aide précieuse, au moment des rush de service pour l'équipe du restaurant.

Et jamais, il ne pourra remplacer les huit personnes qui travaillent déjà avec Lina Zhou, la responsable de l'établissement : "Les serveurs et serveuses font beaucoup plus de choses comme prendre des commandes, accueillir les clients, débarrasser les tables et puis faire des préparations."

Surtout pour animer

Alexa est en fait, surtout là pour créer un animation dans le restaurant, car elle sait chanter, répondre à des questions de météo ou autre, comme le ferait un moteur de recherche. Et les clients se sont rapidement pris au jeu, comme Véronique qui vient de recevoir son café : "Y'a une petite dame, avec un petit foulard qui m'a amené mon café. Elle était sur roulettes ! C'est trop rigolo, j'adore!"

Il faut venir la voir !

Ravi également un couple, qui voudrait bien… l’embarquer chez lui, notamment madame pour avoir un peu d'aide dans les tâches ménagères. Autant dire que les enfants adorent ce robot et lui courent après.

"Les enfants sont très contents, raconte Lina Zhou. Quand il marche, ils le suivent et lui demandent de chanter des chansons ou de répondre à des questions."

Un petit garçon disait à son père qu'il voulait le même robot pour faire ses devoirs.

Ce premier robot est de sexe féminin, mais il sera rejoint très prochainement par un deuxième. Et cette fois, ce sera un homme. Comptez 5. 000 euros pièce, en l’important directement de Chine, si jamais vous aviez des envies pour chez vous.