VIDEO : un serval retrouvé dans un jardin à Lille

Les lillois qui l'ont aperçu errer dans les rues dès potron-minet ce jeudi se sont demandés s'ils étaient bien réveillés. La première alerte est déclenchée peu après 5 heures 30. Les pompiers sont appelés alors qu'un félin a été repéré près du boulevard de la Moselle, dans le quartier Vauban-Esquermes. Pendant une heure, une équipe vient effectuer des reconnaissances dans le secteur du port fluvial, mais ne trouve rien : pas un chat dans le secteur.

Vers 7h30, nouvelle apparition de l'animal qui se trouve, cette fois, dans le jardin d'un particulier, à quelques centaines de mètres de là.

Le félin est retrouvé dans le jardin d'un particulier © Radio France - Pompiers du Nord

Les pompiers de la caserne de Lille-Littré sont appelés sur place, mais le félin fait bien comprendre par ses grognements qu'il ne se laissera pas capturer facilement.

Une équipe cynotechnique, un pompier vétérinaire et un spécialiste du zoo sont appelés à la rescousse. Après avoir été anesthésié avec une une seringue hypodermique, le serval est extrait de l'habitation dans un filet et conduit au zoo de Lille, où il va subir des examens et être placé en quarantaine.

Une enquête est évidemment ouverte pour retrouver le propriétaire de cet animal, car pour détenir un serval il faut une autorisation et une formation. Cet animal sauvage, capable de faire des bonds de près de deux mètres, est protégé et considéré comme en voie d'extinction.

Le serval est un animal sauvage et est protégé - Pompiers du Nord

Pourtant, des félins sont régulièrement retrouvés dans la région car ils sont devenus un phénomène de mode et font l'objet d'un véritable trafic. Leurs propriétaires encourent jusqu'à 3 ans de de prison et 150.000 euros d'amende.