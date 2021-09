VIDÉO - Un singe protégé retrouvé près du marché aux puces de Marseille

C'est une petite boule de poils qui mesure à peine 20 centimètres de long. Une vraie peluche qui porte le nom d'Hugo. Ce tamarin à tête de lion dorée est un petit singe docile aux petits cri fragiles, et qui se laisse facilement manipuler par Xavier Bonnard, ancien président de la SPA de Marseille : "nous l'avons trouvé dans les locaux d'une école près des quartiers nord à deux pas du marché aux puces d'où il s'est sans doute échappé".

Une valeur marchande estimé entre 20.000 et 50.000 euros

Légèrement déshydraté, ce petit singe, un mâle âgé d'environ 6 ans, a été dérobé en région dans la réserve d'un particulier : "c'est une association qui en possède près de 80, qui les élèves en captivité pour tenter de repeupler ensuite son milieu naturel où se fait de plus en rare. Nous l'avons identifié grâce à sa puce".

Le tamarin à tête de lion dorée, originaire du Brésil, est en effet classé parmi les espèces protégées. Les trafiquants d'animaux ne s'y sont pas trompés, sa valeur est estimée entre 20.000 et 50.000 euros sur le marché noir.

Le marché au puce, plaque tournante du trafic d'animaux

La SPA a porté plainte pour tenter d'identifier les auteurs de ce trafic qui peut se montrer très lucratif. Sur le marché aux puces de Marseille les saisies sont fréquentes. "on sait que ce site abrite de nombreux trafics : chardonneret, tortues, resptiles...nous sommes proches du port et de nombreux animaux peuvent transiter en provenance d'Afrique ou d'Asie" confirme Arnold Lhomme, chargé d'enquête auprès de l'association Action Protection Animale.

Des peines rarement dévères

Le trafic d'animaux sauvage est le quatrième au monde après la drogue, les êtres humains et les armes. Les trafiquants savent que le marché peut être rémunérateur et les sanctions moins lourdes. En bande organisé il en coûter 7 ans de prison et 150.000 euros d'amendes. des peine rarement appliquées. En novembre 2019 un marseillais chez qui les douanes avaient saisi un lionceau avait écopé de 1 an de prison avec sursis et 3.000 euros d'amende.