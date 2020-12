VIDEO - Un skipper du Vendée Globe cuisine un kouign-amann en pleine mer

Le skipper Alan Roura s'est offert un petit plaisir en pleine course du Vendée Globe. Le breton d'adoption a réchauffé un kouign-amann et il a partagé son repas avec les internautes. L'occasion de faire un clin d'œil à la ville de Douarnenez (Finistère).

Qu'ils soient natifs de la région ou qu'ils en soient tombés amoureux, les skippers bretons ne manquent pas sur le Vendée Globe. Ce week-end, le Suisse Alan Roura a offert un joli clin d'œil à sa région d'adoption en publiant une vidéo dans laquelle les internautes peuvent le voir en train de déguster un kouign-amann.

Ça va bien me colmater.

"Ça va bien me colmater pour la journée," s'amuse le skipper en ouvrant la pâtisserie bretonne fournie par un boulanger de Douarnenez dans le Finistère. "J'en profite pour faire un coucou à tout Douarn' parce que c'est là que la course au large a démarré pour moi. Ce n'est que des bons souvenirs. Dès mon retour, promis on se fait une bouffe à Douarn' " conclut le navigateur remerciant au passage les restaurateurs qui lui ont fourni des rations pour sa course.