VIDÉO - Un spectacle de sculptures sur glace au cœur du Périgord Noir

C'est un spectacle rare qui s'est déroulé ce mercredi soir au marché de Saint-Geniès. Sept glaciers et sculpteurs sur glace ont taillé dans des blocs de glace devant le public. Un show né dans la tête de l'artisan glacier périgourdin Roland Manouvrier. L'occasion de faire découvrir ce savoir-faire.

Les habitants et les touristes à Saint-Geniès ont pu assister à un show glacé au cœur du marché nocturne de la commune du Périgord Noir. Roland Manouvrier a convié six pointures de la sculpture sur glace de France. Toute la soirée, ils ont sculpté de gros blocs de glace devant le public. Ils ont ensuite exposé sur un long présentoir glacé. Objectif : faire découvrir ce savoir-faire.

Parmi les invités de marque, étaient présents Vincent Boué et Stéphane Augier, tous deux meilleurs ouvriers de France glacier. Il y avait également Michel Authier, champion de France de sculpture sur glace et champion d'Europe de desserts glacés ou encore James Berthier, passé notamment par Dalloyau, le Fouquet's ou le Meurice.

Sculpter la glace...malgré la chaleur

Quatre blocs de glace d'environ 130 kilos chacun font face aux sculpteurs armés de leurs tronçonneuses et de tous leurs outils. Ils se préparent sous une chal eur de plomb : "Pour les protéger du rayon du soleil, on les a couvert d'une couverture de survie sinon cela fait un choc thermique et ça casse !" explique le breton Vincent Boué. "Les blocs sont conservés à -18°C/-20°C puis sont sculptés aux alentours de -15°C, il ne faut pas que la glace soit trop froide, sinon chaque coup que l'on donnera va la casser".

Il ne faut pas tarder à sculpter car la glace résiste difficilement à la chaleur. Michel Authier s'attaque à son gros glaçon sans tarder. Lui va tailler un escargot :"Cela à l'air simple car je vais vite mais c'est assez difficile. Il y a beaucoup de finesse, il m'est arrivé de le casser".

Vincent Boué débute sa sculpture © Radio France - Flavien Groyer

Michel Authier en action © Radio France - Flavien Groyer

Un art éphémère

Malheureusement, en quelques heures les sculptures fondent : "On créer l'œuvre et on sait que cette œuvre va se terminer en eau et va se détruire, il faut savoir l'accepter. C'est ça qui est à la fois joli et difficile" explique l'artisan glacier du Périgord Roland Manouvrier.