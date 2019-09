VIDÉO | Un touriste prend les commandes d'un avion à Manchester

Alors que son avion pour Alicante était retardé de plusieurs heures à cause d'un problème de correspondance de l'équipage, un pilote de l'air en vacances a proposé de prendre lui-même le manche de l'appareil ! Autorisé à décoller, le pilote a bien emmené tous les passagers à destination.

Les passagers de ce vol Manchester - Alicante se souviendront longtemps de leur voyage ! Lundi 2 septembre, plusieurs vols sont retardés à cause de problème de correspondances. Leur avion à eux est coincé sur le tarmac depuis déjà plusieurs heures quand un des passagers se lève et prend le micro des hôtesses de l'air. "J'ai appelé la compagnie, je leur ai dit Hey ! Je suis coincé au terminal 2, à ne rien faire. J'ai ma licence, j'ai ma carte d'identité et j'ai vraiment envie de partir en vacances. Laissez-moi piloter cet avion", explique-t-il au reste des passagers médusés.

Autorisation de décollage pour ce pilote agréé, en repos donc. "38 secondes plus tard, ils m'ont rappelé et m'ont dit "s'il vous plaît, s'il vous plaît, pilotez cet avion. Alors si ça ne vous dérange pas que votre pilote ressemble à ça aujourd'hui", continu le vacanciers, en T-shirt, "on part à Alicante".

Une drôle d'aventure filmée par une passagère et postée sur Facebook.