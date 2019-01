VIDÉO - Un vidéaste amateur met en scène "Star Wars" dans la campagne mayennaise

Villaines-la-Juhel, France

Nous rencontrons un fan, un fan absolu de "Star Wars". Ludovic Bullot a tout de la saga, des figurines, des livres. Tout. Le Mayennais a découvert l'univers fantastique du réalisateur américain, Georges Lucas, dans les années 80. Les Jedi, Dark Vador et les autres personnages ne l'ont plus jamais quitté.

Une passion qui l'a donc poussé à réaliser un court-métrage, un travail minutieux de trucage et d'incrustations, 6 jours de réalisation : quand le méchant Dark Vador et ses troupes envahissent Villaines-la Juhel et la campagne alentour : "on peut voir les soldats de l'Empire devant la mairie, devant la salle omnisports, sur la place de la commune et j'ai utilisé des incrustations réalisées depuis le haut du donjon ce qui donne une vue d'ensemble sur la ville".

Ludovic Bullot fera sans doute une suite. Ce vidéaste amateur possède une chaîne Youtube sur laquelle on peut découvrir ses autres réalisations : Le Mayenne Liberty Festival, les Boucles de la Mayenne ou encore le Rallycross de Châtillon-sur-Colmont.

►►Regardez le court-métrage original de Ludovic Bullot. Quand Dark Vador atterrit en Mayenne.