VIDÉO - Un violoncelliste se lance dans une course à pied de 900 km pour la culture

"Je cours pour la culture" : c'est le nom de l'opération lancée par ce violoncelliste et producteur de concerts classiques. Gauthier Herrmann s'est élancé depuis Montgeron dans l'Essonne dimanche 18 avril pour une course de 900 kilomètres jusqu'aux Bouches-du-Rhône et la ville d'Aix-en-Provence où habite sa famille.

Quatre personnes, dont une personne handicapée en vélo, ont pris le départ aux côtés de Gauthier Herrmann pour cette course programmée sur 13 jours ce qui équivaut à presque deux marathons par jour.

Défendre un retour rapide du spectacle vivant

La course doit permettre de soutenir des projets culturels, et doit être accompagnée de trois concerts au long du parcours.

Ce défi, c'est ma grève de la faim à moi. Je reprends le contrôle de mon avenir, je retrouve la liberté de me déplacer, je choisis d'aller de l'avant en soutenant des artistes partout en France - Gauthier Herrmann

Natalie Dessay est l’une des marraines de l'opération. L'artiste postera une vidéo par jour sur son site jecourspourlaculture.com.