Vidéo - Un viticulteur périgourdin trouve des saisonniers grâce à un clip décalé

C'est une vidéo à prendre (au moins) au second degré. Anthony Castaing, le propriétaire du Domaine de Grange Neuve, en Dordogne, publie un clip dans lequel il se met en scène pour recruter des bras pour les vendanges du mois d'octobre. Celui qui est également le maire de Pomport s'est inspiré de l'"influenceur" Jean-Pierre Fanguin connu pour sa réplique "la question elle est vite répondue". En seulement quelques jours, le vigneron a pu recruter tout le personnel nécessaire.

"Salut à toi jeune vendangeur"

Pendant cette vidéo de 1m41, Anthony Castaing n'hésite pas à mettre en avant les aspects les moins positifs des vendanges : "savais-tu que 37% des gens qui viennent faire les vendanges repartent avec un mal de dos ou une coupure au doigt ?" ou encore "si tu veux [...] venir expérimenter avec ces bottes en plastique, les mycoses des pieds. N'hésite pas. Rejoins-nous". Pour sa campagne de recrutement, le vigneron a employé son fils et sa mère pour jouer les salariés qu'il méprise, toujours au second degré, et ajoute " ici au domaine, nous t'apprendrons à dégainer le sécateur aussi vite que Clint Eastwood dans "Le Bon, la Brute et le Truand" sachant que le bon, c’est toi aux vendanges et la brute et le truand, c’est moi, le patron". Partagée plusieurs centaines de fois, la vidéo a déjà été visionnée plus de 8.500 fois sur Facebook.

"Ici aux vendanges, nous t'offrons la seule salle de sport en plein air où tu pourras venir transpirer et être payé"

La vidéo publiée sur Facebook a permis à Anthony Castaing de recruter tous les saisonniers nécessaires aux vendanges en quelques jours.